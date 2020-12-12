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    Fatih Terim'den Diagne'ye: Böyle oynarsan forma senin

    Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 14:05
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    Fatih Terim'den Diagne'ye: Böyle oynarsan forma senin

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftaların formda ismi Diagne ile antrenman sırasında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

    "İŞTE GERÇEK DIAGNE"

    Terim'in performansından memnun olduğu Senegalli forvete, "İşte gerçek Diagne bu. Böyle oynamaya devam edersen forma senindir. Sadece gol atman değil aynı zamanda bu takımın bir parçası olduğunu göstermen beni memnun ediyor." dediği öğrenildi.

    Fatih Terim den Diagne ye: Böyle oynarsan forma senin #1

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