Fatih Terim'den Diagne'ye güvenoyu

Galatasaray'da Fatih Terim, Mbaye Diagne'ye ocak ayında gelecek tekliflerin reddedilmesini istedi.

Çift forvetli sisteme geri dönüş planları yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, elindeki üç santrfordan da çok memnun.

TEKLİFLER REDDEDİLECEK

Özellikle sezon başında üzerini çizdiği Mbaye Diagne'nin son haftalardaki değişimini büyük bir sevinçle karşılayan tecrübeli teknik adam, bu kararından geri adım attı.

Terim'in, yöneticilerle yaptığı son görüşmede, ocak ayında Diagne'ye gelmesi muhtemel tekliflerin reddedilmesini istediği öğrenildi.

Mevcut kadrodaki Halil ve Mohamed'in bonservislerinin de alınmasını isteyen Terim, böylece ara transfer döneminde ihtiyaç duyulan diğer pozisyonlar üzerine yoğunlaşılması talebinde bulundu.

"ARAMIZDA BABA OĞUL İLİŞKİSİ VAR"

Galatasaray taraftarıyla arasındaki buzları eriten Diagne'nin de yola sarı-kırmızılı formayla devam etmek istediği belirtiliyor.

Rize'de galibiyeti getiren golün asistini yapan başarılı santrfor, Terim için, "Aramızda baba oğul ilişkisi var." demişti.