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Fatih Terim'den 'en iyisi benim' mesajı

Fatih Terim'den 'en iyisi benim' mesajı

Fatih Terim'in, bugünkü antrenmanda üzerinde "the best (en iyisi)" yazan bir bere takması, sosyal medyada çok konuşuldu.