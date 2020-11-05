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Fatih Terim'den 'en iyisi benim' mesajı
Fatih Terim'in, bugünkü antrenmanda üzerinde "the best (en iyisi)" yazan bir bere takması, sosyal medyada çok konuşuldu.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 17:36
- Güncelleme : 05.11.2020 - 17:40
13 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, pazar günü oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, bugünkü antrenmandan kareler paylaşırken, teknik direktör Fatih Terim'in taktığı bere ise dikkat çekti.
'THE BEST' BERESİ TAKTI
Üzerinde "the best (en iyisi)" yazan bir bere takan 67 yaşındaki teknik adamın bu fotoğrafı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı.
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