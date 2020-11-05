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    Fatih Terim'den 'en iyisi benim' mesajı

    Fatih Terim'den 'en iyisi benim' mesajı

    Fatih Terim'in, bugünkü antrenmanda üzerinde "the best (en iyisi)" yazan bir bere takması, sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 17:36
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 17:40
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    13 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, pazar günü oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Sarı-kırmızılı kulüp, bugünkü antrenmandan kareler paylaşırken, teknik direktör Fatih Terim'in taktığı bere ise dikkat çekti.

    'THE BEST' BERESİ TAKTI

    Üzerinde "the best (en iyisi)" yazan bir bere takan 67 yaşındaki teknik adamın bu fotoğrafı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı.

    Fatih Terim den en iyisi benim mesajı #1

    Fatih Terim den en iyisi benim mesajı #2

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