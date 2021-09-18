Fatih Terim'den futbolculara: Hepinizle gurur duyuyorum

Lazio galibiyeti sonrası soyunma odasında oyuncularıyla çok kısa bir konuşma yapan Fatih Terim takımla gurur duyduğunu söyledi.

Süper Lig 'de üst üste iki maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesine engel olamayan ve puan kayıplarıyla moral bozukluğu yaşayan Galatasaray 'da, Avrupa Ligi'nde elde edilen Lazio zaferi yüzleri güldürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası soyunma odasında çok kısa bir konuşma yaparak öğrencilerine teşekkür etti.

Fatih Terim, "Hepinizle gurur duyuyorum. Daha iyisini de yapacağınızı biliyorum" dedi.

Genç oyuncuların çoğunlukta olduğu bir kadro kuran ve yavaş yavaş istediği oyunu sahada görmeye başlayan Terim'i, Lazio galibiyeti kadar mutlu eden bir başka detay ise İtalyan cephesinden gelen övgüler oldu.





HEPSİYLE İTALYANCA KONUŞTU

Lazio'nun dünyaca ünlü hocası Sarri, 90 dakikanın ardından Terim'in önünde elleriyle birlikte diz çöker gibi bir hareket yapması, hocaya olan saygısını net şekilde ortaya koydu. Fatih hoca, bu hareketle ilgili olarak, "Sarri maç sonunda beni mahcup etti." ifadesini kullandı.

Ayrıca basın toplantısında da keyifli anlar yaşandı. Terim, İtalyan gazetecilerin sorularını, Türk basın mensuplarına bizzat kendisi çevirdi ve onlarla İtalyanca sohbet etti.

Gazetelerin Fatih Terim'e karşı övgü dolu sözleri de deneyimli teknik adamı mutlu eden bir başka detaydı.



