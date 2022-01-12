Fatih Terim'den futbolculara veda

Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim, Florya'da futbolcularla görüştü. Deneyimli çalıştırıcı, "Bizi arkadaşlarımız sattı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile yolları ayrılan Fatih Terim, salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaştı.

Eşi Fulya Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı ile tesislere gelen tecrübeli teknik adamın, son derece üzgün ve duygusal olduğu gözlendi.

2017 yılının Aralık ayında 4. kez göreve başladığı Galatasaray’da adımını attığı Florya’ya 4. kez veda eden Fatih Terim, futbolculara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Terim, futbolcularına yaptığı konuşmada "Ben bir proje için tüm kariyerimi, her şeyi riske ettim. Bunu Galatasaray için, sizler için göze aldım. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı satmadık ama onlar bizi sattı!" dedi.

"KIRDIĞIM KİM VARSA HAKKINI HELAL ETSİN"

Terim, "Bana verilen sözler, projeler, geleceğe dair planlar ortada bırakıldı. Ben bu yola size güvendiğim için çıktım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Galatasaray’ı daha iyi yerlere getireceğinize gönülden inanıyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin. Benim hakkım, emeğim var ise hepsi size helal olsun.” diyerek futbolcularına veda etti.

TARAFTARA VEDA ETTİ

Terim, takımla yaptığı konuşmanın ardından Florya’daki personellerle de tek tek vedalaşıp helallik istedi. Tecrübeli teknik adam, tesislerden ayrılmadan önce kapıya kadar giderek kendisine destek vermek için dışarıda bekleyen taraftarlara el salladı.

Deneyimli çalıştırıcı, kendisine büyük destek veren ve lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlara veda ettikten sonra aracına binerek ailesi ile birlikte tesislerden ayrıldı. Fatih Terim’in yanı sıra arabada bulunan kızı ve eşinin de gözlerinin dolduğu ifade edildi.