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    Fatih Terim'den futbolculara yasak

    Fatih Terim'den futbolculara yasak

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı haricinde herhangi bir şey konuşmayı yasakladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 15:54
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    Galatasaray, perşembe akşamı deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. 1 puan alması halinde Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak tur atlayacak Galatasaray'da, tüm planlar bunun üzerine yapılıyor.

    Fatih Terim, lig ve hakemler dahil, Lazio maçı dışında herhangi bir şeyi konuşmayı kesinlikle yasakladı.

    Marsilya'yı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılıların hedefi, İtalya'dan lider dönmek. Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak.

    Doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

    Fatih Terim den futbolculara yasak #1

    LAZIO'DA MORALLER YERİNDE

    Lazio, Sampdoria'yı 3-1 yendi. Serie A'da 3 hafta sonra galip geldi ve rahat bir nefes aldı.

    Perşembe akşamı, Galatasaray'ı liderlik maçında ağırlayacak olan İtalyan ekibinin yıldızlarından Marusic karşılaşma sonrasında, "Kendimizi iyi hissediyoruz. Önemli olan bu... Galatasaray maçında da her şeyimizi vereceğiz." dedi.

    Fatih Terim den futbolculara yasak #2

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