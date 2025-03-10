Fatih Terim'den 'Galatasaray' ve 'yabancı hakem' yorumu

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Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos macerasının ardından bir süre boyunca takım çalıştırmamıştı.

Terim daha sonra sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ın başına geçti.

"ŞAMPİYONLUK GALATASARAY'IN HAKKI"

Son olarak Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, geçtiğimiz gün dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'la 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray ile 8 lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendirdi.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ?"

TRT Spor'a konuşan Fatih Terim, "Galatasaray özlenmez mi?" diyerek sözlerine başlarken, şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu söyledi.

Süper Lig'deki yabancı orta hakem tartışmalarına da değinen Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez." ifadelerini kullandı.