Fatih Terim'den Gedson Fernandes açıklaması

Gedson Fernandes'in Galatasaray'ı tercih edeceğini söyleyen terim, Benfica'nın oyuncuyu vermeyeceğini düşündüklerini belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Randers maçının ardından Gedson Fernandes transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GEDSON BİZİ TERCİH EDER"

Gedson Fernandes'in Galatasaray'ı tercih edeceğini söyleyen terim, Benfica'nın oyuncuyu vermeyeceğini düşündüklerini belirtti.

Fatih Terim, ''Gedson'u Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz ilişkilerimiz nedeniyle, öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceği de gerçek. Bir gün vermeye karar verirlerse biz hazırız, onlar da biliyor. Türkiye'den birçok teklif olduğunu da biliyoruz.'' dedi.