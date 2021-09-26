Fatih Terim'den hakeme ve VAR'a tepki

Galatasaray-Göztepe maçının ardından teknik direktör Fatih Terim, "Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek" diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

"Galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Kaleyi bulan ilk top gol oldu, iyi ki gol oldu, çünkü Muslera kırmızı görebilirdi."





"SKORU KORUMAK ÖNEMLİ"

"Gereksiz ve rakibin aklında olmayan goller yedik ki, iyi oynadığımız maçları anlatamadık. Herkes için skor önde olduğundan... Skoru korumak da önemli."

HAKEM TEPKİSİ

"Sezon başından beri bir şey demiyorum, yine demeyeceğim. Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek. Hiç VAR hakemi koymayalım. Kulübede ve içeride izledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor."





TARAFTARA TEŞEKKÜR

"İşte Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. Hepsine teşekkür ederim. Benden ve takımdan ümidi kesmeyen taraftara alışkınım. İşte böyle birleşildiği zaman çok şey başarabiliriz."