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    Fatih Terim'den iddialara yanıt

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi ve Burak Elmas arasında arasında yaşanan gerginlik ve ayrılık iddialarına yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 11:02
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    Fatih Terim'den iddialara yanıt

    Galatasaray'da son dakika gelişemeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim, sosyal medya hesabından kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

    Fatih Terim: "Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki; Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil."

    DETAYLAR GELİYOR...

    Fatih Terim den iddialara yanıt #1


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