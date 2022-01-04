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Fatih Terim'den iddialara yanıt

Fatih Terim'den iddialara yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi ve Burak Elmas arasında arasında yaşanan gerginlik ve ayrılık iddialarına yanıt verdi.