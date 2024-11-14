Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı: Aslan evlat

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Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcunun kendisine gönderdiği imzalı formayı paylaşan Fatih Terim, "Aslan evlat, yolun hep açık olsun." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada ise, "Çok değerli Fatih hocama saygılarımla." sözleri yer aldı.

"FATİH HOCA'NIN YERİ AYRI"

Kerem, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Fatih Terim'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söylemişti. 26 yaşındaki futbolcu, "Fatih Hoca'nın yeri ayrıdır futbolda. Bana kimse inanmazken, bana inancıyla, güvenciyle beni başka seviyeye geleceğime inandırdı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın en iyi hücumcularından biri olduğumu söyledi. Her konuşmamızda bunu söyler. Sen unutuyorsan, ben unutmuyorumu vurgulamak için yapar. Onun için bendeki yeri çok farklıdır." demişti.

Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası Portekiz kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da çıktığı 11 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.