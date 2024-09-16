Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na övgüler: Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili "Kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz. Benfica taraftarının ona tezahüratlarını şimdiden duyabiliyorum" dedi.

Haber Merkezi

Portekiz Ligi'nin 5'inci haftasında Benfica, Santa Clara'yı ağırladığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrılmıştı.

Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye Orkun Kökçü ile beraber ilk 11'de başlamıştı.

Kerem Aktürkoğlu, 27'nci dakikada Orkun Kökçü'nün asistiyle topu ağlara gönderdi.

Aktürkoğlu 1 gol attığı maçta 73 dakika sahada kaldı. Orkun Kökçü de 82 dakika forma giyerken, 2 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

FATİH TERİM, KEREM'İ DEĞERLENDİRDİ

Bu müsabakanın ardından ise Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılıların 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Portekiz basınına konuştu.

"ONUN GİBİSİ ÇOK AZ"

Kerem Aktürkoğlu'nun tüm teknik direktörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu olduğunu aktaran Terim, OJogo'ya şu açıklamayı yaptı:

Maçların kilidini açacak yetenekte ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE SIÇRADI KEREM"

"Kerem'in Galatasaray'a gelişinde etkin rol oynadınız. Onun bu kadar gelişmesini bekliyor muydunuz?" sorusuna yanıt veren tecrübeli teknik adam, şunları dedi:

Kerem Türkiye'de futbolcu olmak isteyen birçok genç için çok önemli bir örnek. Yüreğinde futbolcu olma hayali olan herkese ilham verecektir. Türkiye'de profesyonel futbolun en alt seviyesi olan dördüncü kademeden Türkiye'nin en büyük kulübüne sıçradı Kerem.

"ONUNLA ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a geliş sürecini anlatan Terim, şu ifadeleri kullandı:

Bu hikayenin başında antrenör arkadaşımla yaptığım bir konuşma var. Meslektaşım o yıl Kerem'in antrenörüydü. Beni aradı ve şöyle dedi; 'Takımımda çok yetenekli bir oyuncu var ama o ancak sizin elinizde yıldız olabilir' Buradan kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kerem'i hemen gördük ve çok beğendim. Asistanlarımdan onunla sürekli iletişim halinde olmalarını istedim. Onu o sezon sonunda Galatasaray'a getirdik ve bunu hiçbir transfer ücreti ödemeden başardık. Daha sonra kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Onu adım adım Türk futbolunda yükseltmek istiyordum ve zamanla forma giyme süresini artırmayı planladık. İlerleyen yıllarda kendisine hem Galatasaray hem de Türk Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu olacağını söyledim ancak sabırlı olması ve yeteneklerinin farkında olması gerekiyordu. Özel bir gelişim yaşadı. Onun adına çok mutluyum, onunla çok gurur duyuyorum.

"SÜREKLİ GOL FIRSATLARI YARATMAYI BAŞARIYOR"

"Kerem Benfica'da neler yapabilir?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim, şu sözleri sarf etti:

Kerem fedakar bir oyuncudur. Sürekli gol fırsatları yaratmayı başarıyor. Bunu Galatasaray'daki rakamlarına baktığınızda da rahatlıkla görebilirsiniz. Benfica taraftarının ona tezahüratlarını şimdiden duyabiliyorum.

"KENDİSİ AVRUPA'NIN EN İYİ KANAT OYUNCULARINDAN BİRİ"

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin kendisi için sürpriz olmadığını dile getiren Terim, şu değerlendirmeyi yaptı:

Çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz.

"BENFICA ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU TRANSFER ETTİ"

25 yaşındaki oyuncunun lider karakterli bir futbolcu olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

Galatasaray'da her zor anda inisiyatif alırdı. Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti.