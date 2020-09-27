Fatih Terim'den klas hareket

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı 3. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim kendisine doğru gelen topa klas bir vuruş yaparak gözlerin pasını sildi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı golsüz beraberlikle tamamlanırken derbiden akıllarda Fatih Terim'in yaptığı klas hareket kaldı.

Mücadele oynandığı sırada kendisine doğru yönelen topa şık bir vuruş yaparak estetik bir görüntü oluşturdu.

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Tecrübeli çalıştırıcı daha önce Porto ile oynanan hazırlık maçı kupasında da bu hareketi yaparak futbolseverleri heyecanlandırmıştı.