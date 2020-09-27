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    Fatih Terim'den klas hareket

    Fatih Terim'den klas hareket

    Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı 3. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim kendisine doğru gelen topa klas bir vuruş yaparak gözlerin pasını sildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 21:58
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 21:58
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    Galatasaray-Fenerbahçe maçı golsüz beraberlikle tamamlanırken derbiden akıllarda Fatih Terim'in yaptığı klas hareket kaldı.

    Mücadele oynandığı sırada kendisine doğru yönelen topa şık bir vuruş yaparak estetik bir görüntü oluşturdu.

    DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

    Tecrübeli çalıştırıcı daha önce Porto ile oynanan hazırlık maçı kupasında da bu hareketi yaparak futbolseverleri heyecanlandırmıştı.

    Fatih Terim den klas hareket #1

    Fatih Terim den klas hareket #2

    Fatih Terim den klas hareket #3

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