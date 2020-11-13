Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularla özel görüşme gerçekleştiriyor. Terim, özellikle Marcao'ya özel uyarıda bulundu.

Süper Lig'de ilk 8 haftada topladığı topladığı 16 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray şampiyonluk kupasının en büyük adaylarından.

Son 3 haftada Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor karşısında oynadığı mücadelelerden galibiyet alarak 3 maçlık bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar 9. haftada sahasında ağırlayacağı Kayserispor mücadelesinde de hata yapmayarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

"SERT MÜDAHALEDEN KAÇIN"

Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao bu sezon performansıyla dikkat çekerken, yaptığı sert müdahalelerde öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunmacıya, teknik direktör Fatih Terim'den uyarı geldi. Savunmada agresif oyunu ile tanınan Marcao, Sivas'ta bu sezon 2. kez penaltıya sebep oldu.

Ligin 6. haftasında oynanan Erzurumspor mücadelesinde de yaptığı sert müdahale ile penaltıya neden olan Marcao'nun bu müdahaleleri sonrası Terim, oyuncusu ile bir görüşme sağladı.

Fatih Terim'in başarılı savunma oyuncusuyla yaptığı görüşmede onu uyardığı belirtilirken usta hocanın Marcao'dan ceza sahası içi müdahalerinde dikkatli olmasını istediği öğrenildi.