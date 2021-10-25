Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e penaltı sitemi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçında penaltıyı Alex'e bırakmayan oyuncusu Mostafa Mohamed'e tepki gösterdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, istedikleri gibi başlamalarına karşın, basit top kayıpları ve topa sahip olmada sıkıntı yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"METE KALKAVAN'A SORSAN ANLATIR"

"Sonra oyun daha dengelendi ve gol bulduk. Sonra bir yan top... Maalesef yine beklenmeyen bir gol yedik. Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner de bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan anlatır o oradan şu geldi, bu geldi diye. Öyle bir gol yedik."





"PENALTI DAHİ ATAMADIK"

"Değişiklik yaptım 2-1 oldu. Bir daha hamle yaptık. Kaçan 2 tane, daha fazla var da, kaçan 2 tane anlatılmaz gol var. Halil'in ve bir de penaltı. Sağık olsun. İstemedik. Mağlup olmamak için gerekli pozisyonları da bulduk. Özellikle oyunun son bölümünde. Penaltı dahil atamadık. Dolayısıyla mağlup olduk. Yapacak bir şey yok."





"ALEX'E BIRAKMASI LAZIMDI"

Mostafa Mohamed'in, Alex'in yerine penaltı kullanmasını da yorumlayan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Penaltıcı Alex. 'Niye bu tarafa geliyorsun' dedim. Mostafa 'Ben atacağım' demiş. Riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada Alex'e bırakması lazımdı. Sağlık olsun, ne yapalım. Ne yazılmışsa oraya, kim hangi görevdeyse onu yapması lazım."





"KRİTİK DÖNEMLERDE PENALTI ATMAMA REKORU BİZDE"

"Kritik dönemlerde penaltı atmama rekoru bizdedir. Denizli'de kaçan penaltı, Mostafa'nın kaçırdığı penaltı... O penaltı bize şampiyonluk kaçırdı. Devreye 3-0 gitsek farklı bir skor çıkar, şampiyon olurduk. Penaltıları kaçırıyoruz. Penaltıcıyı belirliyoruz. Alex'in de topu bırakmaması 'Penaltıcı benim, ben atacağım' demesi lazım. Yine de haksız diyemeyiz. O kibarlığı yapmış."