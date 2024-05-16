Fatih Terim'den olay sözler: Konuşulacak çok şey var PAOK'a 4-1'lik skorla yenilen Panathinaikos'ta maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim sezon sonunu işaret ederek "Konuşulacak çok şey var" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, deplasmanda Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK'a 4-1 yenildi ve bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansı kalmadı.

Toumbas Stadyumu'nda oynanan maçta PAOK'un gollerini 37. dakikada Taison, 72. dakikada penaltıdan Andrija Zivkovic, 89. dakikada Adelino Vieira ve 90. dakikada yine Andrija Zivkovic atarken, Panathinaikos'un tek golünü 78. dakikada Alexander Jeremejeff attı.

Karşılaşmanın ardından ise Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor"

PAOK'u tebrik ederek sözlerine başlayan Fatih Terim, şu sözleri sarf etti:

Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor. Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız.

"Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz"

Skor bulamadıkça çok zorlandıklarını söyleyen Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz.

"Sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek"

Sezon sonunda konuşulacak şeyler olduğunu söyleyen Fatih Terim, şu sözlerle açıklamasın bitirdi: