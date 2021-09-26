Fatih Terim'den oyunculara moral

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularla konuşup morallerini yüksek tutmalarını söyledi.

Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin takıma katılmasıyla yaş ortalaması bir hayli düştü ve genç bir takım ortaya çıktı.

Ancak çoğu oyuncunun yeni olmasıyla adaptasyon sorunu yaşayan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim olaya el koydu.

Deneyimli teknik adam Florya'da terapi seanslarına başladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Florya'da yapılan antrenman öncesi oyuncularıyla özel bir toplantı yaparak onlara destek oldu.

Terim'in bu toplantıda, "Sizler gençsiniz ve böyle dönemler yaşayabilirsiniz. Kimseye aldırış etmeden, eleştirilere kulaklarınızı tıkayın ve sadece sahaya odaklanın.





"BU LİGDE YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Ben size güveniyorum. Hep beraber ayağa kalkacağız. Bu kötü gidişe hep birlikte son vereceğiz. Sizden tek beklentim, sahada kendi oyununuzu oynamanız. Tribündeki taraftarın gücünü arkamıza alabilirsek, bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

MİLLİ ARAYI BEKLİYOR

Üst üste oynanacak Göztepe , Marsilya (d) ve Rizespor (d) maçlarından sonra başlayacak Milli arayı dört gözle bekleyen Terim, takımının bu süreçte toparlanacağını düşünüyor.

Hem sakatların dönecek olması hem de yeniden kamp temposunda antrenman yapma şansının ortaya çıkması, Fatih hocanın iştahını kabartmış durumda. Sarı-kırmızılılar bu nedenle Milli araya kadarki 3 sınavı maksimum puanla geçerek yeniden toparlanmanın hesaplarını yapıyor.