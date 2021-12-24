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    Fatih Terim'den Pereira sistemi

    Fatih Terim'den Pereira sistemi

    Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 3'lü savunma sistemine dönmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 11:49
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    Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olarak galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray'da, radikal değişiklikler kapıda.

    Takımın kötü gidişatına son vermek isteyen teknik direktör Fatih Terim, çare aramaya devam ediyor. Terim'in, son oynanan Adana Demirspor maçında özellikle beklerin performansından memnun kalmadığı öğrenildi.

    Fatih Terim den Pereira sistemi #1

    ALPASLAN, NELSSON, MARCAO 3'LÜSÜ

    Demirspor maçında Oğulcan'ı sağ, Ömer Bayram'ı ise sol kanada koyan Terim, bu kez daha farklı bir rotasyon üzerinde çalışıyor. Kanat beklerinin takıma katkısı olmadığını düşünen Terim, Antalyaspor karşısına beksiz çıkmayı düşünüyor.

    Deneyimli çalıştırıcı, Marcao ve Nelsson'un yanına Alpaslan'ı da koyarak defansı üçlemeyi düşünüyor. Terim böylece, Fenerbahçe'de çok eleştirilen Vitor Pereira'nın 3'lü sistemine dönecek.

    Fatih Terim den Pereira sistemi #2

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