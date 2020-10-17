Fatih Terim'den Radamel Falcao itirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük umutlarla transfer edilen ancak henüz beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao hakkında konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli maç arasında beIN Sports'a konuştu.

67 yaşındaki teknik adam, Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Falcao'nun performansıyla ilgili ilk kez bir itirafta bulundu.

"ÇABA HARCIYOR"

Kolombiyalı oyuncunun beklentilerin altında kaldığını söyleyen deneyimli hoca, "Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin, beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Çaba harcıyor, düzenli bir form grafiği ile beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.