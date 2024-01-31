Fatih Terim'den samimi açıklamalar: Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu... Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'ndan övgüyle bahsetti.

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Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu.

La Gazzetta dello Sport'a samimi açıklamalar yapan Terim, milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler sarf etti.

Başarılı teknik adam, Kenan Yıldız'ın gelecekte çok iyi bir oyuncu olacağını söyledi.

Kenan Yıldız'ın performansından çok mutluyum. Türkiye'deki herkes mutlu. Umut, bir yıldız doğabilmesidir. Kenan Yıldız, A Milli Takım'da da gol attı. Büyük bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Gelecek onun olacak.

"Allegri dünya standartlarında bir teknik adam"

Mükemmel bir tekniği var. Topu çok iyi kullanıyor ve rakiplerine doğru dribbling yaparken her zaman tehlikeli oluyor. Kenan'ın fiziği oldukça iyi, hızlı. Pek de çocuk gibi görünmüyor. Ancak henüz 18 yaşında, her anlamda kendini geliştirmek durumunda. Juventus'ta olmak büyük bir avantaj. Juventus sadece bir takım değil, ayrıca bir okul. Massimiliano Allegri de dünya standartlarında bir teknik adam.

"Kenan Yıldız bana Grealish'i hatırlatıyor"

Kenan Yıldız'ın yeni Del Piero olmasını umuyoruz. Alessandro'ya her zaman saygı duymuşumdur. Kenan'da da idolü olan Del Piero'dan bir şeyler var ama özellikle soldan yaptığı driplinglerden sonra orta yaptığında bana biraz Manchester City forması giyen Grealish'i de hatırlatıyor.

"Her gün daha iyiye gidiyor"

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu mu?" sorusuna cevap veren Terim "Kesinlikle öyle. Oldukça zeki bir oyuncu, takımı organize ediyor, asist yapıyor ve gol atıyor. Hakan Çalhanoğlu, Avrupa düzeyinde en iyi oyun kuruculardan biri. Her gün daha iyiye gidiyor." dedi.

"Türkiye'nin gurur kaynağı"

İki milli futbolcu ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Hakan Çalhanoglu, teknik direktörlük kariyerimdeki evlatlarımdan biridir. Kenan Yıldız ise büyük bir yetenek. İki oyuncumuzun Inter ve Juventus arasındaki şampiyonluk mücadelesinde yer alması Türkiye için bir gurur kaynağı." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili de konuşan Terim "Sevdiğim arkadaşım Montella'nın Milli Takım'da olması harika bir durum. Almanya'daki Avrupa Şampiyonası için ona en iyi dileklerimi gönderiyorum." açıklamasını yaptı.