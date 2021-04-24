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    Fatih Terim'den Şener'e: Düşme, ölmezsen faul vermiyorlar

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Podolski'nin müdahalesine kırmızı kart verilmeyince tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 21:44
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    Fatih Terim'den Şener'e: Düşme, ölmezsen faul vermiyorlar

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Antalyaspor maçı sırasındaki tepkisi dikkat çekti.

    Lukas Podolski'nin Şener Özbayraklı'ya müdahalesi sonrası Galatasaray cephesi kırmızı kart bekledi. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonda kırmızı kart kararı vermedi. VAR hakemi Zorbay Küçük'ten de bir uyarı gelmedi.

    Fatih Terim den Şener e: Düşme, ölmezsen faul vermiyorlar #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    ŞENER'DEN TEPKİ

    Şener Özbayraklı, yapılan kontrol sonrası ayağa kalktıktan sonra hakem Kalkavan'a, "Nasıl kırmızı kart değil hocam? Şimdi seni VAR'dan çağırmadılar mı?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

    "ÖLMEZSEN VERMİYORLAR"

    Fatih Terim ise saha kenarına gelip Emre'ye, "Düşme, ölmezsen vermiyorlar zaten..." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim den Şener e: Düşme, ölmezsen faul vermiyorlar #2

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