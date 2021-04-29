Fatih Terim'den TFF'ye yanıt

TFF'nin, Fatih Terim ve Ümit Davala'yı PFDK'ya sevk etme sebeblerini açıklamasına Terim'den yanıt geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe İdari Direktörü Emre Belözoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmemesi ile ilgili olarak "Mehmet Baykan'a sorun." şeklinde açıklama yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İttifak Holding Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalara cevap vermişti.

Bu sefer de Faith Terim Instagram hesabından cevap verdi.

"GARİP YANITI ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIM"

Terim açıklamasında, "Süper Lig'de oynadığımız son müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya akredite edilen medya mensupları tarafından yöneltilen bir soruyu yanıtlamam üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesi üzerinden tarafıma verdiği garip yanıtını şaşkınlıkla karşıladım.

"SORUNUN MUHATABI DOĞRU GÖSTERİLMİŞ OLACAK Kİ, AYDINLATMA TFF TARAFINDAN YAPILDI"

Söz konusu basın toplantısında, ne kulübüm Galatasaray ile ne de kendimle alakalı olan bir soru ile karşılaşmamın ardından, sorunun muhatabı olmadığımı, konu ile ilgili gerekli bilgilerin TFF'nin İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Başkan Vekili Mehmet Baykan aracılığıyla verilebileceğini aktardım. Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki, bugün konu üzerinde gerekli aydınlatılma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı.

"BU VESİLEYLE SÖYLEMLERİN RAPORLARA 'EKSİK' YANSITILDIĞINI ÖĞRENDİK"

Bu vesileyle yardımcı antrenörümüz Ümit Davala ile birlikte ikişer müsabakadan men cezası aldığımız Çaykur Rizespor maçından yaşanan tartışmada rakip kulüp temsilcisinin söylemlerinin raporlara, "Eksik" veya "yanlış" yansıtıldığını biz de öğrenmiş olduk.

"BİRÇOK KONUDA VERMEDİKLERİ REAKSİYONU JET HIZIYLA VERDİLER"

Bu noktada, Türkiye'de futbolun geliştirilmesi ile ilgili birçok konuda vermedikleri, zaman zaman başkanlık düzeyinde olmak üzere mensuplarına yöneltilen çok sayıda suçlamaya göstermedikleri reaksiyonu, bir basın toplantısında sorulan soru üzerine jet hızıyla vermelerinden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kişileri konu hakkındaki hassasiyetleri için tebrik ediyorum.

"NİYET OKUMALARIYLA GALATASARAY'A BAKIŞ AÇILARINI GÖSTERDİLER"

Kamuoyunu sağduyuya daven eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun, belki de tarihte ilk kez bir teknik direktörün, kendileri tarafından organize edilen basın toplantısında herhangi bir ihlal veya hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması, kurulları ile beraber kulübüm Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımlarını bir kez daha açıkça göstermiştir.

Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.