Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Denizlispor'a elenen Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, ülkenin ekonomik durumu nedeniyle transfer düşünmediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle biten maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildi ve kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"MAÇI KOMPLİKE HALE SOKTUK"

"Maçı komplike hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Müthiş bir zevk vererek oynadığın bir oyunda, doğru yerde doğru vuruşlar yapılamadı. Ek olarak, bir metreden atamama becerisini, pardon, beceriksizliğini gösterdik."

Fatih Terim'den transfer açıklaması İZLE

"ŞU OYUNU TEKNİK ADAM OLARAK NASIL İZAH EDERSİNİZ"

"6. dakika bitti, 7 de bitti, 8'de yedik. Artık onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Değmez de zaten. Söylenecek de bir şey yok. Genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını, düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyunu bir teknik adam olarak nasıl izah edersiniz..."





"HAYATIMDA BÖYLE BİR YIL DENK GELMEDİ"

"Elendikten sonra nasıl elendiğinizin hiç önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor. Bu, bize yakışmadı. Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekleri gençlerle birlikte yola devam edeceğiz. Bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm, benim de hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi."





"ÜLKENİN EKONOMİK DURUMU, TRANSFERE İZİN VERMİYOR"

"Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, kulübümüzün ekonomik şartlarına baktığımızda, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Başkanla konuşmamız olacak. Yarın buluşacağız. Ekonomik durumumuz izin vermiyorsa, yapmayız da. İlla şu şöyle, bu böyle olacak diye bir kaide yok. Ekonomik durum çok açık."