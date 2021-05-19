Fatih Terim'den yeni gelecek yönetime sözleşme şartı

Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Galatasaray’da teknik direktör Fatih terim, oluşturulacak projeye inanması halinde sözleşme uzatacak.

Galatasaray’da seçim hazırlıkları sürerken yönetime talip olan adayların, Fatih Terim ile devam etmek istemeleri halinde tecrübeli hocanın şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.

CİMBOM SEZONU SEÇİMDEN ÖNCE AÇACAK

Yönetimin kararıyla 29 Mayıs’taki seçim, pandemi nedeniyle 19 Haziran’da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları nedeniyle sezona erken başlayacak olan Galatasaray, yönetim belirsizliği nedeniyle gelecek yılı da riske atabilir.

Fatih Terim’in sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Habertürk'ün haberine göre; yeni gelen yönetim Fatih Hoca'yı takımın başında görmek isterse, istediği gibi bir sistem ve geleceğe dönük bir proje hazırlığı bekliyor. Galatasaray ile hala kazanacağı başarılar olduğunun düşünen Terim, futbol takımında kendi istediği gibi planlamalar yapılması halinde sözleşme uzatacak.