Fatih Terim'den zehir zemberek hakem sözleri Panathinaikos'un Türk teknik adamı Fatih Terim, OFI Crete ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakemleri eleştirdi.

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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, OFI Crete ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Christos Vergetis'e yüklendi.

Basın toplantısında konuşan Fatih Terim, 90+6. dakikada Ioannidis'in şutunun Lucao'nun eline geldiğini iddia ederek böyle bir pozisyonun ancak voleybolda görülebileceğini söyledi.

Terim, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. İlk yarım saatte çok iyi oynamadık. Sonrasında karakterimizi gösterdik ve daha iyi oynadık. Şanslar bulduk. İkinci yarının başında Ioannidis, Bakasetas ve Palacios ile şanslar kaçırdık. Beklemediğimiz puanlar kaybettik. Buraya geldiğim günden beri hakemler hakkında hiçbir şey söylemedim. Sadece OFI'nin penaltı atışında maçın 5 dakika durduğunu söylemek istiyorum. OFI beş oyuncu değişikliği yaptı, biz üç oyuncu değişikliği yaptık, sakatlıklar vardı ve sadece 7 dakika duraklama oynandı. Biz oynamak istiyoruz. İyi oynayıp oynamamamız önemli değil. Eğer iyi değilsek buna bakacağız. OFI'nin kazandığı bir penaltı ve maçın sonunda Ioannidis'in pozisyonunda olanları voleybolda görüyoruz. VAR nerede, hakem nerede?" sözleriyle tepkisini gösterdi.

"Mazaret üretmek istemiyorum ama..."

Deneyimli Türk teknik adam, "Puan kaybettiğimizde mazeret üretmek istemiyorum ama top oynamak istiyoruz. Futbolu durduran takımları değil, oynamak isteyen takımları desteklememiz gerekiyor. Penaltı olup olmadığını araştırmak istemiyoruz. Ancak elimize geçen fırsatları gole çevirmeliydik. Geldiğimde de söyledim. Yediğimizden daha fazlasını attığımız sürece sorun yok. Bu, gol yemeyi sorun etmediğimiz anlamına gelmiyor ama ön alanda oynadığımızda rakipler şans buluyor. Yediğimiz bazı goller beni de rahatsız ediyor. Tüm bunları düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hızlı bir şekilde tırmanacağız"

Panathinaikos'un 4. sırada olması hakkında da konuşan Terim, şöyle konuştu: