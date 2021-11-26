Fatih Terim'e 11 yılda 41 maç ceza

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında çıktığı son 11 yılda 41 maç ceza aldı.

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını açıkladı. Çift sarı karttan 1 maç kulübede olmayacak Terim'e, PFDK'dan da 5 maç ceza geldi. Fatih Terim toplamda 6 maçta kulübede yer alamayacak.

Tecrübeli teknik adam, son 11 yılda Süper Lig'de görev yaptığı 8. sezonda 41. resmi maçını kaçıracak. Fatih Terim, şu ana kadar 35 maçlık cezanın 30'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.

Galatasaray, son 10 yılda Fatih Terim'siz çıktığı 30 lig maçında 13 galibiyet alırken 17 maçta puan kaybetti.

Galatasaray, Terim'in cezalı olduğu 30 lig mücadelesinde ise 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte lig müsabakalarında toplamda 41 puan kaybetti.

2011-2012

Terim, 2011-2012 sezonunda 1 müsabakayı cezası nedeniyle kaçırdı. Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun 4. haftasındaki Trabzonspor müsabakasından sonra 3 maç men cezası verilen Terim'in, 2 maçlık cezası ertelendi. Tecrübeli teknik adam, sadece 5. haftadaki Beşiktaş maçında takımının başında yer alamadı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi beraberlikle sonuçlandı.

2012-2013

Tecrübeli teknik adam, 2012-2013 sezonunda toplamda 12 maç ceza aldı. Ligin 23. haftasındaki Orduspor maçından sonra 3 maç ceza alan Terim, Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor maçına çıkamadı. Fatih Terim'in cezalı olduğu bu süreçte Galatasaray Kayserispor'u yenerken, Eskişehirspor ile berabere kalıp Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Terim, bu sezondaki ikinci cezasını 28. haftadaki Mersin İdmanyurdu karşılaşmasından sonra gördü. Terim'in bir önceki sezondan ertelenen 2 maçlık cezası da eklenince toplam cezalı maç sayısı 9'a çıktı. Tecrübeli teknik adamın kulübede olmadığı maçlarda Galatasaray ligde sırasıyla Kardemir Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Sivasspor'u yendi. Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u mağlup etti. Fatih Terim'in 9 maçlık cezası bir sonraki sezona sarktı. Galatasaray, 2013-2014 sezonunda TFF Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı aldı. Ligin ilk haftasında Gaziantepspor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Terim'in cezalı olduğu son maçta Bursaspor ile berabere kaldı.

2017-2018

Galatasaray'ın başına 2017-2018 sezonunda 4. kez geçen Fatih Terim, bu sezonun kalan 18 haftalık bölümünde ceza almadı. Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından 17. hafta öncesi göreve gelen tecrübeli teknik direktör, şampiyonluğa ulaştığı sezonun geri kalan bölümünde ceza almasına neden olacak herhangi bir ihlal yapmadı.

2018-2019

Fatih Terim, 2018-2019 sezonunda PFDK'dan toplamda 13 karşılaşma ceza aldı. Ligin 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza verilen Terim, ligde 7, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçı kaçırdı. Terim'in yokluğunda Galatasaray Süper Lig'de Kayserispor'u, Sivasspor'u, MKE Ankaragücü'nü yenerken, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile berabere kaldı, Beşiktaş'a yenildi. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'ndaki 3 müsabakada ise Keçiörengücü ile 2 maçın 1'ini kazanıp diğerinde berabere kaldı, Boluspor ile oynadığı tek maçı ise galip tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu sezondaki 2. cezasını 33. haftada şampiyonluklarını garantiledikleri Medipol Başakşehir müsabakasının ardından yedi. Üç maç ceza alan Terim, bu sezonun son haftasında kaybettikleri Sivasspor müsabakasında takımıyla sahada yer alamadı. Fatih Terim'in 2 maçlık cezası ise sonraki sezona sarktı. Terim'in yokluğunda Galatasaray TFF Süper Kupa'da Akhisarspor'u yenerken, ligin ilk haftasında Denizlispor'u mağlup oldu. Deneyimli çalıştırıcı, cezasını tamamlamasından 2 müsabaka sonra bir kez daha 3 maçla cezalandırıldı. Galatasaray, bu süreçte de Kasımpaşa'yı yenip, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Aynı sezon 33. haftada Başakşehir'i Türk Telekom Arena'da konuk eden Galatasaray, rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu maçta yaşanan saha kenarı olayları nedeniyle Fatih Terim, 2 maç men cezası aldı. Böylece Terim, 2018-2019 sezonunda toplam 12 maçta takımını yalnız bıraktı.

2019-2020 SEZONU

2019-2020 sezonunun 3. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Fatih Terim, maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza aldı. Ceza 3 maça düşürüldü. Terim, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında takımın başında yer almadı.

2020-21 SEZONUNDA 6 MAÇ

67 yaşındaki teknik adam, bu sezon 4 maç ceza aldı. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasının ardından 4 müsabakayla cezalandırılan Terim'in yokluğunda sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Trabzonspor'u yenerken, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'a ise mağlup oldu. Terim, son aldığı 2 maçlık cezanın ardından Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarını kaçırdı.