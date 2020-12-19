Fatih Terim'e ağır cezalar yolda

Karagümrük-Galatasaray maçında hakeme yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gören, sonrasında ise Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır hakaretler eden Fatih Terim'in 4 ila 6 maç arası ceza alması bekleniyor.

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, hem maçı hem de Fatih Terim'i kaybetti.

"BEKÇİ BİLE OLAMAZSIN"

Direkt kırmızı kart görerek tribüne çıkan 68 yaşındaki teknik adamın hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na, "Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih Hoca'yı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın. Terbiyesiz, ahlaksız... Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu." dediği duyulmuştu.

Bu sözlerin üzerine disiplin talimatına uymayarak maç sonu sahaya da inen tecrübeli teknik adama ağır cezalar verilebilir.

Kurallar gereği sahaya ve yedek kulübesine inmesi yasak olan Terim, kendisini büyük bir riske atmış oldu.

EN AZ 6 MAÇ CEZA ALABİLİR

Futbol Disiplin Talimatı'na göre tedbir kararına uymayan görevlilere en az 4 maç ceza veriliyor. Bu durumda Fatih Terim'in en az 6 maç takımının başında olmaması gündemde.

YUSUF ŞİMŞEK 7 MAÇ CEZA ALMIŞTI

2015 yılında Antalyaspor'un başında bulunan Yusuf Şimşek, Antalyaspor-Kasımpaşa maçında müsabaka hakemine yönelik hakareti ve idari tedbirli olduğu halde soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı 7 maç ve 46 bin TL para cezası almıştı.

İŞTE O TALİMAT

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nın konuyla ilgili maddesi ise şöyle:

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

Görevlilere ve diğer kişilere, 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir. Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.





MADDE 50 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI

Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden görevlilere ve diğer kişilere ise 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 günden 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 33.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

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