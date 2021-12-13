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    Fatih Terim'e kızı Buse'den güzel haber

    Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti, kızları Nil ve Naz, her gün dedeleri Fatih Terim'i görmek istediği için Etiler'den Tarabya'ya taşınıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 12:12
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    Fatih Terim'e kızı Buse'den güzel haber

    2014 yılında dünya evine giren, 2016'da Nil'i, 2018'de de Naz'ı kucaklarına alan Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti, Etiler'den Tarabya'ya taşınıyor.

    Tarabya'dan ev alan çift, kızları, dedeleri Fatih Terim'e çok düşkün olduğu için Terim çiftinin yakınına taşınmayı seçti.

    EVİ DEKORE ETTİRİYORLAR

    Nil ve Naz'ın her gün dedelerini görebilmeleri için bu kararı alan Bahçekapılı çifti, şimdilerde evin dekorasyonu için kolları sıvamış durumda. Çiftin ev aldığı haberi, çoktan piyasada yayılmış bile.

    Birçok ünlü marka ve şirket, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı'nın evini dekore etmek için araya aracılar koyuyormuş.

    Fatih Terim e kızı Buse den güzel haber #1

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