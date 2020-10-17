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    Fatih Terim'in Alanyaspor maçı 11'i

    Fatih Terim'in Alanyaspor maçı 11'i

    Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, Falcao'yu yedeğe çekip Diagne'ye ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 12:38
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    Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında pazartesi günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

    Kritik maç öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in, geçtiğimiz haftalara oranla sahaya daha farklı bir kadro süreceği öğrenildi.

    FALCAO'NUN YERİNE DIAGNE

    Radamel Falcao'nun performansından memnun kalmayan 67 yaşındaki teknik adamın, Kolombiyalı golcünün yerine Diagne'yi oynatacağı belirtildi.

    TAYLAN'LA OMAR BELİRSİZ

    Cimbom'da sakatlığı bulunan Taylan Antalya'nın kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Omar Elabdellaoui'nin ise sol üst arka adalesinde ağrı hissettiği için günü yenileme çalışmasıyla geçirdiği bildirildi.

    Terim'in maça yetişememeleri durumunda iki futbolcunun yerine Linnes ve Donk'a şans vereceği aktarıldı.

    Sakatlıktan kurtulan Saracchi ise sol beke geri dönecek.

    Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

    Fatih Terim in Alanyaspor maçı 11 i #1

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