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    Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

    Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

    Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'da gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
    • 26.11.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 14:32
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    Fatih Terim ve ailesinin zor günü... Fatih Terim'in dün vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Bir süredir rahatsızlığı bulunan Nuriye Terim, dün sabah saatlerinde 91 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

    Adana Asri Mezarlığı'nda eşi Talat Terim'in yanına defnedilen Nuriye Terim'in cenaze namazı öğle namazını müteakip Adana Asri Mezarlık Camii'nde kılındı.

    Namaz sonrası Fatih Terim tabutu en önde, Ömer Çelik ile birlikte kaldırdı. Daha sonra defin kalabalık şekilde defin yerine geçildi.

    Fatih Terim'in vefat eden annesi Nuriye Terim için cenaze töreni düzenlendi - İZLE

    Fatih Terim in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı #1

    Cenazeye eski dostlar da katıldı

    Cezaneye Spor ve siyaset camiasından birçok isim katıldı.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ve Terim'in eski öğrencisi Younes Belhanda gibi isimler de zor gününde Fatih Terim ve ailesini yalnız bırakmadı.

    Fatih Terim in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı #2

    Nuriye Terim 91 yaşında hayatını kaybetmişti

    Fatih Terim'in Annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında hayatını kaybetti.

    Nuriye Terim'in eşi, Fatih Terim'in babası Talat Terim 6 Şubat 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

    Fatih Terim in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı #3

    Fatih Terim in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı #4

    Fatih Terim in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı #5


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