Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Gedson transferi yattı

Fatih Terim'in vedası sonrası Galatasaray'da, Gedson Fernandes transferi için frene basıldı.

Galatasaray'da, Fatih Terim'in vedası sonrası Gedson Fernandes transferi askıya alındı.

Portekiz spor gazetesi Record'da yer alan habere göre; Gedson'un transferi, Fatih Terim'in en büyük isteğiydi ancak Terim'in gidişi sonrası transfer görüşmeleri de durdu. Genç oyuncunun da kendine Galatasaray dışında opsiyonlar araştırmaya başladığı kaydedildi.

BENFICA KİRALAMAK İSTİYOR

Benfica da Gedson'a uyacak ve tekrar formunu artıracağı bir kulübe, gerekirse maaşını da kulüp vermek üzere kiralamaya çok sıcak bakıyor.

BU SEZON SADECE 47 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'da geçirdiği kiralık döneminde formunu artıran 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Jorge Jesus ile 3 lig maçında yalnızca 47 dakika süre alabildi.