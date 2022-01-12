Euro
15.7420
0.27%
Dolar
13.8435
0.27%
Altın
808.4870
-0.03%
Borsa
206,698.00
1.02%
Bitcoin
594.495
1.13%
BTXN Coin
34.17
4.11%
4ºC
İstanbul
Hafif yağmur 4 C
    Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Gedson transferi yattı

    Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Gedson transferi yattı

    Fatih Terim'in vedası sonrası Galatasaray'da, Gedson Fernandes transferi için frene basıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 12:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da, Fatih Terim'in vedası sonrası Gedson Fernandes transferi askıya alındı.

    Portekiz spor gazetesi Record'da yer alan habere göre; Gedson'un transferi, Fatih Terim'in en büyük isteğiydi ancak Terim'in gidişi sonrası transfer görüşmeleri de durdu. Genç oyuncunun da kendine Galatasaray dışında opsiyonlar araştırmaya başladığı kaydedildi.

    Fatih Terim in ayrılığı sonrası Gedson transferi yattı #1

    BENFICA KİRALAMAK İSTİYOR

    Benfica da Gedson'a uyacak ve tekrar formunu artıracağı bir kulübe, gerekirse maaşını da kulüp vermek üzere kiralamaya çok sıcak bakıyor.

    BU SEZON SADECE 47 DAKİKA OYNADI

    Galatasaray'da geçirdiği kiralık döneminde formunu artıran 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Jorge Jesus ile 3 lig maçında yalnızca 47 dakika süre alabildi.

    Fatih Terim in ayrılığı sonrası Gedson transferi yattı #2


    Görüş Bildir