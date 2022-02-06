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    Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla anıldı

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde kabri başında anıldı.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 17:52
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    Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla anıldı

    Fatih Terim, 2019 yılında 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında okunan mevlitten sonra mezarı başında dua etti.

    Talat Terim için Adana Asri Mezarlığı'nda mevlit okutulurken Fatih Terim’i yakınları, Adana spor ve siyaset camiasından kişiler yalnız bırakmadı.

    KABRİ BAŞINDA DUALAR OKUNDU

    Terim, babası Talat Terim’in mevlidinden sonra yine aynı mezarlıkta kabri bulunan Demirdal ailesinin kabrini de ziyaret ederek dualar okudu.

    Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla anıldı VİDEO


    Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla anıldı #1

    Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla anıldı #2

    Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla anıldı #3

    Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla anıldı #4

    Fatih Terim’in babası Talat Terim dualarla anıldı #5


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