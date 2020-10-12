Fatih Terim'in balmumu heykeli dikilecek

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim için yönetimden büyük bir jest geliyor. Uzun süredir gelen eleştiriler sonucunda Terim'e, stat müzesinde özel bir köşe ayrılacağı öğrenildi

Son dönemlerde transfer başarısızlığı nedeniyle hem taraftarın hem de teknik direktör Fatih Terim'in gönlünü almak isteyen Galatasaray yönetimi, kolları sıvadı.

FATİH TERİM KÖŞESİ YAPILACAK

Türk Telekom Stadyumu'nda birkaç yıl önce açılan müzedeki Fatih Terim eksikliğini gidermek isteyen yönetimin, deneyimli teknik adamın balmumu heykelini dikmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Müzede tecrübeli hocaya çok fazla yer verilmediği için taraftarın tepkisini çeken yönetimin, bu hamleyle birlikte hem Fatih Terim'in gönlünü almak istediği hem de taraftarla aradaki buzların eritilmek istendiğini kaydedildi.

Ayrıca müzenin açılışında sadece bir fotoğraf karesiyle tanıtılan, ikinci fotoğrafı ise UEFA Kupası'nda bulunan Terim için artık diğer efsane isimler gibi bir köşe ayrılacak. Daha önce kulüpten bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, tecrübeli hocanın hayatta olduğu için balmumu heykelinin olmadığı kaydedilmişti.

"FATİH HOCA MÜZEDE İYİ TEMSİL EDİLMELİ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçen yıl, "Fatih Hoca, müzede iyi temsil edilmeli. Ben onun da heykelinin olmasını dilerdim. Ama olmadı. Biz çalışacağız. Müzemizin alanı yeterli değil. Biz müzede bir heykelinin olmasını istiyoruz." demişti.

Galatasaray'ın başında 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğunu gören tecrübeli teknik adam; 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TFF Süper Kupası kazandı. Ancak bu kadar başarıya rağmen Galatasaray Müzesi'nde efsane teknik adama yeterince yer ayrılmadığı eleştirilerine maruz kalınmıştı.