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    Fatih Terim'in belgeselinin tarihi belli oldu

    Netflix'te yayınlanacak Fatih Terim Belgeseli'nin tarihi de netleşti. Tecrübeli teknik adamın hayatını konu alan belgesel, ocakta izleyiciyle buluşacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 14:31
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    Fatih Terim'in belgeselinin tarihi belli oldu

    Netflix'te yayınlanacak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in anlatıldığı belgeselin tarihi belli oldu.

    OCAK 2022'DE YAYINLANACAK

    Galatasaray'ın Mağazıcılık AŞ'den sorumlu yöneticisi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, söz konusu belgeselin Ocak 2022'de Netflix'te yayınlanacağını açıkladı.

    Tanrıverdi ayrıca, kendilerinin de tecrübeli çalıştırıcının adıyla hazırladıkları ürün koleksiyonunu bu dönemde satışa sunacağını aktardı.

    Fatih Terim in belgeselinin tarihi belli oldu #1

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