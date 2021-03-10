Fatih Terim'in Belhanda'yla ilgili görüşü

Galatasaray Kulübü'ne yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, "Fatih Terim Belhanda'nın sözleşmesini feshetmeyin dedi ama dinlemediler" şeklinde konuştu.

Cumartesi günü Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Belhanda krizi yaşanıyor.

Sivasspor maçı sonrası açık bir şekilde yönetimi eleştiren Faslı futbolcunun sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Belhanda, kulüpten kovulduğunu bugünkü antrenmanda öğrenirken, konu hakkında Fatih Terim'in ne düşündüğü merak ediliyordu.

Sarı-kırmızılı kulübe yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu ve gazeteci Uğur Karakullukçu, aldığı bilgiyi paylaştı.

"SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEYİN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Karakullukçu, "Fatih Terim Belhanda'nın sözleşmesini feshetmeyin dedi ama dinlemediler." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana yönetimle anlaşamayan Terim'in, alınan bu karar sonrası nasıl bir tepki göstereceği merak konusu...