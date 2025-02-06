Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Khaleej'e 5 attı

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan Pro Lig’in 19. haftasında, başkent Riyad’daki Al Shabab Stadı, Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Al Khaleej’i karşı karşıya getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, ikinci devrede sahada bambaşka bir Al Shabab vardı.

5 GOL ATTILAR

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, peş peşe bulduğu gollerle rakibini adeta bozguna uğrattı ve sahadan 5-1’lik net bir galibiyetle ayrıldı. Al Shabab’a zaferi getiren goller Wesley Hoedt’ten (2) ve Abderrazak Hamdallah’tan (3) gelirken, konuk takımın tek sayısını Abdullah Al Salem kaydetti.

Al Khaleej, ilk yarıda Konstantinos Fortounis ile penaltıdan yararlanamayarak önemli bir fırsatı da harcamış oldu.

Bu farklı galibiyetle puanını 32’ye yükselten Al Shabab, ligde üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Al Khaleej ise ağır mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı.