Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Lamia'ya fark attı Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Şampiyonluk Grubu maçında deplasmanda Lamia'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.

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Yunanistan Şampiyonluk Grubu 32. hafta mücadelesinde Lamia ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Athanasios Diakos Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Panathinaikos 5-0'lık farklı bir skorla kazandı.

Panathinaikos, 5 golle güldü

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, 23. dakikada Benjamin Verbic'in golüyle öne geçti. Tasos Bakasetas, 45. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi.

Fotis Ioannidis, 54. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Bakasetas, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ioannidis, 61. dakikada maçın skorunu belirledi.

Bakasetas 2 gol 2 asist, Ioannidis 2 gol 2 asistle maçın yıldızları oldu.

Fatih Terim'in ekibi son 6 maçta 5 galibiyet aldı

Son 6 maçında 5 galibiyet alan Panathinaikos, 71 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu. Ligdeki son 6 maçını puansız kapatan Lamia, 34 puanda kaldı.

Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. PAS Lamia ise PAOK'u ağırlayacak.