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Fatih Terim'in cezası sona erdi
Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç sahalardan men edilen ardından indirim yapılarak cezası 4 maça düşürülen Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından cezasını tamamladı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 21:18
- Güncelleme : 05.01.2021 - 21:24
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası vermişti.
CEZASI SONA ERDİ
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle verilen 5 maçlık men cezası 4 maça indirilmişti.
Terim'in cezalı olduğu 4 maçta sarı-kırmızılı takım 7 puan alırken 4-3 kaybedilen Konyaspor maçıyla birlikte tecrübeli teknik adam cezasını tamamlamış oldu.
İşte Terim'in cezasının ardından oynanan maçlar:
Galatasaray 3-1 Göztepe
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Antalyaspor
Konyaspor 4-3 Galatasaray