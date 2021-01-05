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    Fatih Terim'in cezası sona erdi

    Fatih Terim'in cezası sona erdi

    Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç sahalardan men edilen ardından indirim yapılarak cezası 4 maça düşürülen Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından cezasını tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 21:18
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 21:24
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası vermişti.

    CEZASI SONA ERDİ

    Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle verilen 5 maçlık men cezası 4 maça indirilmişti.

    Terim'in cezalı olduğu 4 maçta sarı-kırmızılı takım 7 puan alırken 4-3 kaybedilen Konyaspor maçıyla birlikte tecrübeli teknik adam cezasını tamamlamış oldu.

    Fatih Terim in cezası sona erdi #1

    İşte Terim'in cezasının ardından oynanan maçlar:

    Galatasaray 3-1 Göztepe

    Trabzonspor 0-2 Galatasaray

    Galatasaray 0-0 Antalyaspor

    Konyaspor 4-3 Galatasaray

    Fatih Terim in cezası sona erdi #2

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