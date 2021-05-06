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    Fatih Terim'in derbide hedefi en az 3 farklı galibiyet

    Fatih Terim'in derbide hedefi en az 3 farklı galibiyet

    Cumartesi günü oynannacak Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim, öğrencilerinden, en az 3 farklı galibiyet almalarını istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 13:06
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    Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan ve hafta sonu siyah-beyazlı ekibi konuk edecek olan Galatasaray'da, galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde derbi maçının hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için şansını sürdürmek için bu karşılaşmayı mutlak kazanmak zorunda.

    Galatasaray, küçük bir umut kırıntısı olsa bile bunu ileriye taşımak için 8 Mayıs’ta Beşiktaş'ın’ın karşısına çıkacak.

    Fatih Terim in derbide hedefi en az 3 farklı galibiyet #1

    “ÜÇ FARKLI OLSUN”

    Milliyet’in haberine göre; ilk karşılaşmadaki iki farklı yenilginin yarasını sarmak isteyen Cim-Bom, “1-0 olsun, bizim olsun” mantığını rafa kaldırdı, “Üç farklı olsun, ümidimiz olsun” felsefesiyle hazırlıklara başladı.

    Teknik direktör Fatih Terim, matematiksel olarak şansı bitmeden, şampiyonluğu göz ardı etmek istemiyor.

    Fatih Terim in derbide hedefi en az 3 farklı galibiyet #2

    ŞAMPİYONLUK İÇİN GEREKİYOR

    Galatasaray'ın Beşiktaş'la aynı puana gelmesi durumunda averaja bakılacak ve ligin ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş 2-0 galip gelmişti ve genel averajda siyah-beyazlı ekip Galatasaray'ın önünde.

    Bu durumda Galatasaray'ın şampiyonluk için rakibini 3 farklı skorla yenmesi gerekiyor.

    Fatih Terim in derbide hedefi en az 3 farklı galibiyet #3

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