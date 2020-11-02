- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fatih Terim'in Diagne raporu
Fatih Terim'in Diagne raporu
Gösterdiği performansla bir kez daha hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne, devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 10:32
- Güncelleme : 02.11.2020 - 10:59
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 10 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne, beklentileri karşılayamayınca Club Brugge'a kiralanmıştı.
Belçika ekibinde de vasatı aşamayan ve kadro dışı bırakılan Senegalli forvet, sezon başında sarı-kırmızılılara geri dönmüştü.
Teknik direktör Fatih Terim'în bir kez daha şans tanıdığı 29 yaşındaki futbolcu, yine kendini gösteremedi.
TERİM ÜMİDİ KESTİ
Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçında ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, adeta ayakta duramadı.
Yönetimle bir görüşme yaşan 67 yaşındaki teknik adamın, devre arasında Diagne'nin başka bir takıma kiralanmasını istediği öğrenildi.