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Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, son 2 maçta 14 gol attı

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, son 2 maçta 14 gol attı Fatih Terim'in takımı Al Shabab, hazırlık maçında Suudi Arabistan 2. Lig ekibi Al Faisaly'i 8-0 mağlup etti. Terim'in öğrencileri oynadığı son 2 maçta 14 gol atarken kalesinde ise hiç gol görmedi.