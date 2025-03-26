Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, son 2 maçta 14 gol attı
Haber Merkezi

Milli maçlar için liglere verilen dönemde Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan 2. Lig ekibi Al Faisaly ile karşı karşıya geldi.

Hazırlık mücadelesinde Al Shabab, sahadan 8-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Fatih Terim'in öğrencileri, Al Orouba ile oynadıkları son lig maçından da 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

SON 2 MAÇTA 14 GOL ATTILAR

Böylece Al Shabab oynadığı son 2 maçta 14 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.

PUAN ORTALAMASI 1.77

Son 5 maçtır yenilmeyen Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Deneyimli hoca 1.77'lik puan ortalaması yakaladı.

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Emre Çalışkan
Editor