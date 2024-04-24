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Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, AEK'ya boyun eğdi

Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, AEK'ya boyun eğdi Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathianikos, Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nda deplasmanda AEK'ya 3-0'lık skorla yenilerek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Bu maça ise milli futbolcu Samet Akaydin'in gole sebebiyet veren hatası damga vurdu.