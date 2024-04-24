Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, AEK'ya boyun eğdi

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Matias Almeyda'nın ekibi lider AEK ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos kritik maçta karşı karşıya geldi.
OPAP Arena'da oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi AEK oldu.
AEK, üç golle kazandı
Sarı-siyahlı takımın gollerini 7 ve 69. dakikalarda Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Ponce kaydetti.
Puan farkı 4'e çıktı
Bu sonuçla birlikte lider AEK puanını 75'e yükselterek takipçisi Panathinaikos ile olan puan farkını 4'e yükseltti.
Şampiyonluk grubunun bir sonraki maçında Panathinaikos evinde Aris'i ağırlarken, AEK deplasmanda PAOK ile karşılaşacak.
Samet'ten büyük hata
Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydin ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Savunma oyuncusu, bu müsabakanın 38. dakikasında gole sebebiyet veren bir hataya imza attı.
Samet'in kaptırdığı topta araya giren Niclas Eliasson takımının iki farklı öne taşıyan golü kaydetti.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış