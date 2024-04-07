Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Aris'i iki golle geçti Panathinaikos, Yunanistan Şampiyonluk Turu maçında deplasmanda Aris'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Aris ile Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Müsabakayı konuk ekip Panathinaikos deplasmanda 2-0'lık skorla kazandı.

Panathinaikos'a galibiyeti getiren goller, 62. dakikada Andraz Sporar ile 90. dakikada Jakub Brabec kaydetti.

Panathinaikos, puanını 65 yaptı

Panathinaikos'ta Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, puanını 65 yaptı. Aris ise 48 puanda kaldı.

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, Lamia'yı evinde ağırlayacak. Aris, AEK ile deplasmanda karşılaşacak.