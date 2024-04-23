Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan'da çifte kupa hedefinde Hem Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk iddiasını sürdüren hem de kupada final oynayacak Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos iki kulvarda da zafere ulaşmak istiyor.

DHA

Yunanistan Ligi'nde lider AEK Atina’nın sadece 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Panathinaikos Play-off şampiyonluk grubunda son dört maçı kazanarak iddialı bir konuma geldi.

Panathinaikos maçı kazanması halinde ligin bitimine dört hafta kala 2 puanlık bir farkla liderliğe yükselecek.

Zorlu karşılaşma öncesinde ev sahibi AEK'nın 72, Terim'in takımı Panathinaikos'un 71 puanı bulunuyor.

Zorlu maçlar devam edecek

Panathinaikos’u bu maçın ardından birbirinden zorlu mücadeleler bekliyor.

Pazar günü saat 20:30’da deplasmanda Aris'i ağırlayacak olan yeşil beyazlılar, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19:00’da deplasmanda PAOK ile mücadele edecek ve ardından 12 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da yine kendi sahalarında Olimpiakos'la karşılaşacaklar.

Panathinaikos ayrıca Yunanistan Kupası finalinde

Panathinaikos'un bir diğer heyecan verici mücadelesi de 18 Mayıs Cumartesi günü saat 15:30’da olacak.

Panathinaikos Yunanistan Kupası finalinde Aris ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Terim ve öğrencileri, bu beş maçlık periyotta istedikleri puanları ve sonuçları alarak sezonu çifte kupayla kapamayı hedefliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)