Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ameliyat oldu

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, midesinden geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu.

Futbol dünyasının ünlü ismi Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, geçtiğimiz günlerde bir sağlık sorunu nedeniyle bıçak altına yattı.

Özel bir hastanede midesinden ameliyat olan Fulya Terim'i, Fatih Terim'in yanı sıra kızları Buse ve Merve Terim'le birlikte damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin bir an olsun yalnız bırakmadı.

Salı günü taburcu olacak

Aile, ameliyatın iyi geçmesi ve sonuçlarının iyi gelmesiyle derin bir nefes aldı.

Fulya Terim, tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor; salı günü taburcu olması bekleniyor.



