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    Fatih Terim'in forvet kararsızlığı

    Fatih Terim'in forvet kararsızlığı

    Fenerbahçe derbisine odaklanan Fatih Terim, bu karşılaşmada forvette kimi kullanacağını belirlemedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 10:30
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Terim, derbi öncesi takımını sıkı çalıştırıyor ve mutlak galibiyet üzerine planlamalar yapıyor.

    Tecrübeli hoca, forvette bulunan 3 adaydan hangisini oynatacağına henüz karar veremedi.

    Fatih Terim, bir tarafta milli takımlarda bulunan Halil ve Mohamed, diğer tarafta ise Florya’da takımla beraber antrenmanlarını sürdüren Diagne arasından kimin oynayacağına son dakikada karar verecek.

    Fatih Terim in forvet kararsızlığı #1

    DIAGNE'NİN FORMU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

    Terim, milli takımlarda bulunan Halil ve Mohamed'in alacağı süreleri de dikkate alacak. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Bursa ile yapılan hazırlık maçında 3 gol atan Diagne’nin formunu da göz önünde bulunduracak.

    Fatih Terim in forvet kararsızlığı #2

    HALİL+FORVET

    Galatasaray’ın teknik patronu, diğer taraftan da içinde mutlaka Halil’in yer alacağı ve Muhammed ya da Diagne ile desteklenecek formül üzerine de kafa yoracak. Bu durumda zorluk derecesi yüksek maçlarda düşünülen 3’lü orta saha kurgusu bu kez tercih edilmeyecek.

    A Milli Takımı’nın Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada göz dolduran iki Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ın performansları, teknik direktör Fatih Terim’i Fenerbahçe derbisi öncesinde hem ümitlendirdi hem de gururlandırdı.

    Fatih Terim in forvet kararsızlığı #3

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