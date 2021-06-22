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    Fatih Terim'in göndereceği 4 isim

    Galatasaray'da görevine geri dönen Fatih Terim ayağının tozuyla hazırladığı raporda 4 futbolcu ile yolların ayrılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 10:08
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    Fatih Terim'in göndereceği 4 isim

    Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yerine Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle teknik direktörlük görevine devam eden Fatih Terim raporunu da yönetime sundu.

    Fatih Terim in göndereceği 4 isim #1

    YENİ SEZONDA DUYGUSALLIK YOK

    Yeni transfer isteklerinin yanı sıra eski futbolcuların da bazılarına veda edecek olan deneyimli teknik adamın listesi ise kabarık.

    Geçtiğimiz sezon yapılan transfer hatalarının ve bazı oyuncuların performanslarının şampiyonluğa mal olduğunu söyleyen Terim'in gönderilecekler listesi ise şöyle:

    1- Radamel Falcao

    2- Christian Luyindama

    3- Sofiane Feghouli

    4- Mbaye Diagne

    Fatih Terim in göndereceği 4 isim #2

    Fatih Terim in göndereceği 4 isim #3

    LUYINDAMA'YA SON BİR ŞANS

    Bu listeden Christian Luyindama'nın ise kampta son bir şans alacağı öğrenildi. Uzun süren sakatlıkların ardından bir türlü eski formuna dönemeyen Demokratik Kongolu stoperin sezon başı göstereceği performansa dayalı olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.

    3 İSME KULÜP BAKILIYOR

    Öte yandan Falcao'nun MLS'e Diagne'nin ise Premier Lig'e gitmesi gündemde. Feghouli için Vallodolid'in de sarı-kırmızılıların kapısının çalındığı biliniyor.

    Fatih Terim in göndereceği 4 isim #4

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