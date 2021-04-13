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    Fatih Terim'in Göztepe maçındaki muhtemel 11'i

    Fatih Terim'in Göztepe maçındaki muhtemel 11'i

    Kadro istikrarını bir türlü tutturamayan Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasında yepyeni bir 11 kurmanın planlarını şimdiden yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 11:01
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    Galatasaray’da iskeleti bir türlü kuramayan teknik direktör Fatih Terim, Göztepe deplasmanında yine farklı bir 11 sahaya sürecek. Sarı-kırmızılıların, bir önceki maça göre neredeyse yarısı değişecek.

    İki maçlık cezasının bitmesinin ardından Göztepe deplasmanıyla takımın başına geçecek olan teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşma için de yeni bir kadro arayışına girdi.

    Fatih Terim in Göztepe maçındaki muhtemel 11 i #1

    TAYLAN VE FEGHOULI YENİDEN 11'DE

    Terim, Oğulcan’dan istenen performansı gösterememesi nedeniyle sağ önde Feghouli’ye şans vermeyi düşünüyor. Etebo’dan da memnun olmayan sarı-kırmızılı teknik adam, Taylan’a dönüş yapacak.

    EMRE KILINÇ 10 NUMARADA

    Koronavirüs test sonucu negatif çıkmasına rağmen fiziksel olarak hazır olmadığı için oynatılmayan Taylan, zorlu Göztepe maçında takımdaki yerini alacak. Terim, Emre Kılınç’ı da Emre Akbaba’nın yerine 10 numara pozisyonunda görevlendirecek.

    ZORUNLU OLARAK ŞENER

    Yedlin ve Linnes’in sakat olması nedeniyle sağ bekte zorunlu olarak Şener’i oynatacak. Öte yandan cezalı olan Donk'un yerine ise Luyindama'nın oynaması bekleniyor.

    Fatih Terim in Göztepe maçındaki muhtemel 11 i #2

    ONYEKURU DÖNÜYOR

    Annesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden ve Karagümrük karşılaşmasında oynayamayan Onyekuru’ya ise sol önde forma verecek.

    Sarı-kırmızılı teknik adamın ilerde ise alternatifsiz kalan Mostafa Mohamed ile yola devam edeceği belirtildi.

    Fatih Terim in Göztepe maçındaki muhtemel 11 i #3

    Fatih Terim in Göztepe maçındaki muhtemel 11 i #4

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