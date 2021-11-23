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    Fatih Terim'in Halil Umut Meler'e: O kartı burada göstersene

    Fatih Terim'in Halil Umut Meler'e: O kartı burada göstersene

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kendisine ikinci sarı karttan kırmızı kart gösteren Halil Umut Meler'e çok kızdığı ekranlara da yansımıştı. O sözler ortaya çıktı...
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 09:38
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    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde zaman zaman saha içinde yükselen tansiyon, kulübeye de yansıdı.

    Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

    45+3'te hakem Halil Umut Meler, oyun alanını terk etmeyen topa dokunduğu gerekçesiyle Terim'e ilk sarı kartı gösterdi. Terim, ısrarla çizgiyi geçmediğini savundu ve eliyle ayak uçlarını işaret etti.

    Fatih Terim in Halil Umut Meler e: O kartı burada göstersene #1

    "YİYORSA GELİP BURADA GÖSTERSENE"

    90+6'da Meler, itirazları nedeniyle Terim e 10 metre mesafeden kırmızı kart gösterdi. Çok sinirlenen Terim'in, hakeme 'Yiyorsa gelip burada göstersene!' dediği duyuldu.

    Fatih Terim in Halil Umut Meler e: O kartı burada göstersene #2

    RAPORLARA YANSIDI

    Maçın hakem ve temsilci raporlarında, Fatih Terim'in hakemlere küfür ve hakaret ettiğinin yazıldığı belirtildi.

    Terim'in, ayrıca yasak olmasına rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdiği de raporda yer aldı.

    Fatih Terim in Halil Umut Meler e: O kartı burada göstersene #3

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