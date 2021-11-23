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Fatih Terim'in Halil Umut Meler'e: O kartı burada göstersene

Fatih Terim'in Halil Umut Meler'e: O kartı burada göstersene

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kendisine ikinci sarı karttan kırmızı kart gösteren Halil Umut Meler'e çok kızdığı ekranlara da yansımıştı. O sözler ortaya çıktı...