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    Fatih Terim'in Jesse Sekidika raporu

    Fatih Terim, beklentileri karşılayamayan Jesse Sekidika'nın devre arasında başka bir takıma kiralanmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 12:23
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    Fatih Terim'in Jesse Sekidika raporu

    Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen Jesse Sekidika, teknik heyetin gözüne bir türlü giremedi.

    Bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise ligde sadece 87 dakika forma giymişti.

    DEVRE ARASINDA YOLCU

    Teknik direktör Fatih Terim'in, Nijeryalı oyuncunun devre arasında başka bir takıma kiralanmasını istedi.

    Fatih Terim in Jesse Sekidika raporu #1

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